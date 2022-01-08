شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية فى مران الأهلي وفقرة بدنية لمدة 45 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لاعبي الفريق فى فقرات بدنية شاقة متنوعة، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي الذى أقيم ظهر اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض اللاعبون جانباً من التدريبات البدنية والتأهيل لمدة 45 دقيقة من بداية المران، وفقا للبرنامج البدنى والتدريبى الذى حدده الجهاز الفنى.

وأدى اللاعبون جانباً من تدريبات الجرى وفقرات بدنية متنوعة بالكرة على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة فى كأس رابطة الأندية، وحدد الجهاز الفني برنامجا تدريبيا وبدنيا للاعبين للاستعداد للمرحلة المقبلة وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون بسب التوقف الدولي.

وقاد بيتسو موسمياني المدير الفني تقسيمة قوية للاعبين في ختام المران، حرص خلالها على تنفيذ بعض التعليمات الفنية للاعبين، فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى؛ علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء، تدريبات بدنية شاقة وجانب من التدريبات الفنية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة». ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

ويستهل الأهلي مبارياته بكأس الرابطة الخميس المقبل بمواجهة الجونة .