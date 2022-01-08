شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يوافق على جدولة مديونياته والتنازل عن شكوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب الزمالك السابق والدحيل القطرى الحالى، على جدولة مديونياته لدى القلعة البيضاء والتنازل عن الشكوى التى قدمها ضد النادى وحصل من خلالها على حكم بتغريم الزمالك 650 ألف دولار.

وفتح أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، خط مفاوضات مع فرجانى ساسى الذى أبدى مرونة فى التوصل لحل ودى فى تلك الأزمة، وجدولة المستحقات المتأخرة، كما فتح المشرف على الكرة مفاوضات مع عدد ممن يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة من أجل التوصل لحل ودى وجدولة تلك الديون.

كما وقع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق للزمالك، عقود تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، وتم الاتفاق بين المدرب ومجلس إدارة القلعة البيضاء على جدولة تلك المستحقات.

وتم الاتفاق بين جروس وأمير مرتضى على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة، على مدار عام كامل، وتم توقيع عقد التسوية مع المدرب السويسرى لتنتهى أزمة مديونياته المتأخرة.