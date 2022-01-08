شكرا لقرائتكم خبر عن دبشة: "طائرة الزمالك" يسير على الطريق الصحيح.. ونعد الجماهير بحصد الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى دبشة، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، أن الأبيض يسير على الطريق الصحيح وبخطى ثابتة نحو حصد لقب بطولة الدوري فى الموسم الحالي.

وقال "دبشة"، فى تصريحات للموقع الرسمي لنادى الزمالك، إن الفريق نجح فى تحقيق الفوز خلال المواجهات السابقة من الدور التمهيدي، مشيدا بالمستوى الذى ظهر عليه لاعبو الفريق الأبيض فى المباريات السابقة سواء من الناحية الفنية أو البدنية.

وشدد "دبشة" على أن تواجد حسن الحصرى على رأس القيادة الفنية للفريق كان له دور كبير فى النتائج الإيجابية فى ظل الخبرات التي يمتلكها المدير الفني.

ووعد اللاعب جماهير الزمالك بمواصلة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الألقاب والتتويج بمزيد من البطولات.

ويستعد فريق الطائرة لمواجهة الطيران في الجولة الأخيرة من منافسات الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام.

ويقود فريق الطائرة كل من: حسن الحصري مديرا فنيا، وأشرف رشاد مدربا عاما، ووليد عبد العال مدربا مساعدا، وأحمد عبد العزيز مدربا للأحمال، وحاتم قنديل مدلكا، وأحمد شعلان إداريا.