شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يوقع عقد تسوية مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق للزمالك، عقود تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، وتم الاتفاق بين المدرب ومجلس إدارة القلعة البيضاء على جدولة تلك المستحقات.

ونجح أمير مرتضى منصور فى التوصل لاتفاق مع جروس على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة، على مدار عام كامل، وتم توقيع عقد التسوية مع المدرب السويسرى لتنتهى أزمة مديونياته المتأخرة.

فى سياق آخر، بدأ مسئولو الزمالك التفاوض مع إدارة نادى فاركو بشأن بند أحقية الشراء فى عقد إعارة محمد صبحي حارس الزمالك المعار إلى فاركو لمدة موسم، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه، دون الرجوع لموافقة الزمالك.

وترى إدارة الزمالك أن تفعيل البند فى عقد الإعارة يعتبر إهدارا لموهبة كبيرة فى حراسة المرمي، لما يمتلكه محمد صبحي من إمكانيات فنية وبدنية، بخلاف خبراته التي اكتسبها من مشاركته مع المنتخبات الوطنية المختلفة سواء الشباب أو الأوليمبي أو المنتخب الأول، وتعتبره إدارة الزمالك مستقبل حراسة المرمي في النادي.

ويرفض مسئولو الزمالك فكرة رحيل محمد صبحي نهائيا، وليس الاعتراض علي المقابل المادي وهو 20 مليون، حيث ترغب إدارة النادي في عودة اللاعب إلى الزمالك مع نهاية الموسم، لذا فإن إدارة النادى تواصلت مع إدارة فاركو للحديث حول ازمة بند الشراء، في ظل حرص إدارة الزمالك على حل الأمر وديا دون اللجوء لاتحاد الكرة او الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي عن وجود ثغرات في عقد اعارة الحارس الي فاركو وفي حالة اللجوء للفيفا فان الحارس سيعود للزمالك، وأضاف المصدر ان إدارة الزمالك ترفض اللجوء للفيفا مفضلة الحلول الودية مع إدارة فاركو.