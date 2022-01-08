شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هند أحمد لاعبة الطائرة: هوايتى القراءة وبحب أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هند أحمد لاعبة فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك.

القرءة.

أحيانا.