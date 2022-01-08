الامارات | منتخب مصر يغادر إلى الكاميرون لخوض كأس إفريقيا بقائمة من 26 لاعبا

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يغادر إلى الكاميرون لخوض كأس إفريقيا بقائمة من 26 لاعبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم القاهرة، اليوم السبت، في طريقها إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر أن تنطلق منافساتها غدا الأحد. ويستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بلقاء نظيره النيجيري، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المجموعة الرابعة.

ويرأس البعثة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، ويرافقها اللواء محمد حلمي مشهور، عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

وتضم البعثة 26 لاعبا، بعد انضمام مروان حمدي من القائمة الاحتياطية ومروان داوود الذي وقع عليه الاختيار كبديل لمحمد حمدي المصاب، وجاري الانتهاء من إجراءات استبداله في القائمة المقدمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى مدينة جاروا مساء اليوم، وسيخضع أفرادها لمسحة طبية فور الوصول، ثم يتوجهون مباشرة إلى مقر إقامة البعثة لاستئناف برنامج الاستعداد للمباراة الأولى.

ويبدأ المنتخب المصري تدريباته في الكاميرون اعتبارا من غد الأحد، وستبقى البعثة في مدينة جاروا بعد مباراة نيجيريا للقاء منتخب غينيا بيساو، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من مباريات للمجموعة، على أن تنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15يناير الجاري.

وكان المنتخب المصري أجرى مسحة إضافية مساء أمس الجمعة لجميع أعضاء البعثة، وجاءت جميع النتائج سلبية.

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