الامارات | ميسي يواصل التعافي من كورونا ويغيب عن مواجهة ليون

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يواصل التعافي من كورونا ويغيب عن مواجهة ليون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال باريس سان جيرمان المنافس في دري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت إن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن مباراته المقبلة في الدوري المحلي أمام أولمبيك ليون في ملعب الأخير غدا الأحد بينما يستمر تعافيه من فيروس كورونا.



وعاد لاعب منتخب الأرجنتين إلى العاصمة الفرنسية قادما من بلاده بعد ثبوت إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار لكن لم يسمح له بالعودة للعب.

وقال سان جيرمان في بيان "سيواصل ليونيل ميسي الخضوع لإجراءات البروتوكول الشخصي الخاص بالإصابة بكوفيد-19 خلال الأيام المقبلة".

وخلال العطلة الشتوية للدوري الفرنسي أصيب عدة لاعبين بكورونا إلى جانب ميسي.

وأضاف النادي الفرنسي أن لاعبيه أنخيل دي ماريا ويوليان دراكسلر ودانيلو بيريرا وجيانلويجي دوناروما ولافين كورزاوا يخضعون للعزل الصحي حتى الآن بعد ثبوت إصابتهم بالعدوى.

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