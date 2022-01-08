الامارات | منافس منتخب مصر في كأس إفريقيا مصاب بـ 10 حالات كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن منافس منتخب مصر في كأس إفريقيا مصاب بـ 10 حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منتخب غينيا بيساو، اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف المنتخب، قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية

وحسب ما ذكره اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم، فإن الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها المنتخب، قد أثبتت إصابة 10 أفراد من البعثة بفيروس كورونا المستجد ما بين لاعبين وإداريين.

كما أكد اتحاد غينيا بيساو أن هناك 7 فحوصات طبية أخرى لم تظهر نتيجتها حتى الآن، من أفراد البعثة، وسقوم بالإعلان عن أي تطورات جديدة بعد ظهورها.

وسبق وأعلن منتخب غينيا بيساو، إصابة جوناس مينديز، حارس مرمى المنتخب الأساسي، بفيروس كورونا، وغيابه عن التدريبات.

ويقع منتخب غينيا بيساو ضمن منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم كلا من مصر ونيجيريا والسودان.

ويفتتح منتخب غينيا بيساو مبارياته في كأس أمم إفريقيا، باللقاء الذي يجمعه مع نظيره السوداني في الحادي عشر من يناير الجاري.

فيما يواجه منتخب غينيا بيساو نظيره المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات المقرر إقامتها الخامس عشر من ذات الشهر.

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