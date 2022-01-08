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الامارات | العروبة والظفرة.. 3 نقاط بقيمة البقاء

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة والظفرة.. 3 نقاط بقيمة البقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي العروبة والظفرة عند الخامسة من مساء يوم غد الأحد  ضمن منافسات الجولة 13 لدوري ادنوك للمحترفين والتي يستضيفها ملعب الفجيرة الدولي.

وتأتي أهمية المباراة كون نقاطها الثلاث قد تشكل نقطة تحول للفريق الفائز للاقتراب بشكل تدريجي من منطقة الامان، حيث سيمهد فوز العروبة الذي يبلغ رصيده حاليا 7 نقاط الى مغادرة المركز قبل الاخير الذي يتواجد به منذ انطلاق الموسم، بينما ستكون النقاط  في غاية الاهمية للظفرة الذي يبلغ رصيده 9 نقاط، وسيمهد له الفوز الابتعاد بفارق خمس نقاط بإتجاه المنطقة الأمنة.

وكان العروبة قد فاز مؤخرا على الظفرة بثلاثة اهداف نظيفة في المباراة الوحيدة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور تحديد المراكز لكأس رابطة المحترفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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