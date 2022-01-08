الامارات | دبا الحصن يتعاقد مع المدرب المغربي سعيد شخيت

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يتعاقد مع المدرب المغربي سعيد شخيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي دبا الحصن التعاقد مع المدرب المغربي سعيد شخيت لقيادة الفريق الاول حتى نهاية الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى خلفا للتونسي عثمان النجار، ويضم الكادر التدريبي اضافة الى المدرب مساعديه محمد بكاد مساعدا ومحمد الجباري مدربا لحراس المرمى ومحمد فوزير مدربا للياقة البدنية.

كما اعلن عن التعاقد مع المهاجم المغربي فتحي ساخي والمقيم البرازيلي ويسلي سيلفا معارا من شباب الاهلي لتمثيل دبا الحصن حتى نهاية موسم الهواة الحالي. حضر توقيع العقود الأمين العام للنادي سعيد الريامي.

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