الامارات | سالم الكتبي بطل كأس ولي عهد دبي للقدرة في سيح السلم

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم الكتبي بطل كأس ولي عهد دبي للقدرة في سيح السلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس سالم محمد الكتبي بلقب كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 151 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم الكتبي اللقب بعدما جاء في المركز الخامس بالمرحلة الأولى وتقدم إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية ثم تراجع إلى المركز الرابع في المرحلة الثالثة، قبل أن يصعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة على صهوة الجواد "ويلومير إنكور" المملوك إلى إسطبلات إم7، وجاء في المركز الثاني الفارس سهيل الغيلاني على صهوة الجواد "سيفين لارزاك" المملوك إلى إسطبلات إم 7، وتبعه في المركز الثالث الفارس سعيد أحمد الحربي على صهوة الجواد "كاسلبار" المملوك إلى إسطبلات إف 3.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق فقد تصدر الفارس خلفان جمعة خميس المرحلة الأولى التي بلغت مسافتها 40 كيلومتراً على صهوة الجواد "سيام دو" المملوك لإسطبلات إم أر إم ام وقطع المسافة في زمن قدره 1:19:21 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سهيل الغيلاني على صهوة الجواد "سيفين لارزاك" المملوك لإسطبلات ام 7 مسجلاً زمناً قدره 1:19:39 ساعة، وتبعه في المركز الثالثالفارس هزاع عبدالله سعيد على صهوة الجواد "بيردابيرغ راستا" المملوك لإسطبلات الريف أشعب بزمن 1:20:03 ساعة.

وتصدر الفارس راشد حمود الجنيبي منافسات المرحلة الثانية للسباق لمسافة 32 كيلومتراً على صهوة الجواد "ال ثور اوف جريدوس" المملوك لإسطبلات الريف أشعب بزمن 1:06:34 ساعة، وحافظ الفارس سهيل الغيلاني على المركز الثاني بزمن 1:09:05 ساعة، وجاء الفارس سالم محمد الكتبي في المركز الثالث على صهوة الجواد "ويلومير إنكور" المملوك لإسطبلات إم 7 بزمن 1:08:33 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً بتقدم الفارس سعيد أحمد الحربي من المركز الـ 14 إلى الأول على صهوة الجواد "كاسلبار" المملوك إلى إسطبلات إف 3 بزمن قدره 57:41 دقيقة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة الجواد "أكيم دي بلانيول" المملوك إلى إسطبلات إم 7 بزمن قدره 59:40 دقيقة، وحل ثالثاً الفارس سهيل الغيلاني بزمن قدره 59:56 دقيقة.

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