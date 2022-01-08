تعرف على موعد مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على روما، في قمة مباريات الجولة 21 من منافسات الدوري الإيطالي "سيري آ".



ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية يحتضن المباراة المرتقبة، والتي يدخلها الفريقان بشعار "لا بديل عن الفوز".

موعد مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي هو الثامنة والنصف مساء يوم الأحد، بتوقيت مكة المكرمة.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز يوفنتوس بهدف دون رد، على ملعبه في مدينة تورينو.

وقبل انطلاق المباراة، يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة.

لم تحصل أي قناة على حقوق نقل مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة، على القناة الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

ويأتي روما في المركز السابع بجدول ترتيب الكالتشيو، وجمع 32 نقطة حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

إنتر ميلان - 46 نقطة

ميلان - 45 نقطة

نابولي - 40 نقطة

أتالانتا - 38 نقطة

يوفنتوس - 35 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

دوشان فلاهوفيتش - فيورنتينا - 16 هدفا

تشيرو ايموبيلي - لاتسيو - 14 هدفا

جيوفاني سيميوني - هيلاس فيرونا - 12 هدفا

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان - 11 هدفا

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