شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على أغلب أسماء التشكيل الأساسي الذي سيخوض به كأس الأمم الأفريقية 2022.



وتنطلق البطولة في الكاميرون 9 يناير/ كانون ثان بمشاركة 24 منتخبا، وتلعب مصر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا نيجيريا والسودان وغينيا بيساو،وفقا للعين.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2022

حراسة المرمى: مجمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود علاء - مروان داوود.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي - مروان حمدي.

ويتمتع منتخب مصر باستقرار كامل في خط الدفاع ومركز حارسة المرمى، حيث سيكون محمد الشناوي حارس الأهلي أساسيا وأمامه الرباعي أكرم توفيق (الأهلي) وأحمد حجازي (اتحاد جدة) ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح (الزمالك).

في الوسط ستكون هناك حيرة لدى كارلوس كيروش الذي يلعب بثلاثي في هذا الخط، وفقا لخطة 4-3-3، التي يتبعها المدرب البرتغالي.

في جميع المباريات التي خاضها كيروش مع مصر، كان هناك تغيرات كبيرة في خط الوسط، لكنه ربما يكون استقر بنسبة كبيرة على مشاركة حمدي فتحي ومحمد النني وعمرو السولية، لكن إصابة الأخير "مركز رقم 8" في السمانة، وصعوبة لحاقة بالمباراة الأولى في البطولة ستفتح باب الحيرة أكثر

هناك 3 حلول أمام كيروش بدلا من السولية الأول هو عبدالله السعيد الذي شارك في هذا المركز مع المدرب البرتغالي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والثاني هو أحمد سيد زيزو الذي شارك في هذا المركز خلال مباريات كأس العرب.

والحل الثالث هو الدفع باللاعب محمود حسن تريزيجيه، جناح أستون فيلا الإنجليزي، في هذا المركز ليشارك في مركز 8 ناحية اليسار، لضمان وجود مكان في التشكيل الأساسي لعمر مرموش، جناح ستوتجارت الألماني.

أما في الهجوم فسيكون محمد صلاح نجم ليفربول في الجناح الأيمن، وعمر مرموش في الرواق الأيسر، ومصطفى محمد لاعب جالطة سراي التركي رأس حربة صريح

تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح

الوسط: محمد النني – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش