شكرا لقرائتكم خبر عن راحة لبعض لاعبى الأهلى ومسحة طبية خارج النادى بسبب أعراض البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه بعد الرجوع إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي؛ تقرر منح عدد من لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم؛ بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.

وقال أبو عبلة، إن عددا من اللاعبين أجروا مسحة طبية خارج النادى، وتم منحهم راحة من تدريبات اليوم بسبب ظهور بعض أعراض البرد عليهم.

وأكد أبو عبلة أن اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض البرد لم يدخلوا النادى، وتم إجراء مسحة طبية لهم خارج النادى، وفى انتظار نتيجة تلك المسحة لتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات المقبلة.

وشدد طبيب الفريق على أن الأهلي يقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على النحو الأمثل لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر بقوة خلال الفترة الماضية. وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران اليوم، السبت؛ للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

واستأنف الأهلي مرانه اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة، ويواصل الفريق تدريباته استعداداً للارتباطات المقبلة وأولها مباراة الجونة الخميس المقبل في أولى مباريات المارد الأحمر بكأس الرابطة.