شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة من موسيماني وفقرة فى "الجيم" استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسمياني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم، السبت، للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة والمواجهات التى يخوضها الفريق، وأدى لاعبو الأهلي تدريباتهم وبدأ المران بفقرة فى الجيم، تبعها برنامج تدريبى داخل ملعب التتش.

ويخوض الأهلي تدريباته استعدادا لمنافسات كأس رابطة الأندية التى تبدأ بمواجهة الجونة الخميس 13 يناير الجاري.

وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني وجهازه المعاون، تدريبات الفريق اليوم بعد ‏عودته إلى القاهرة أمس الجمعة، بعد قضاء أجازته فترة الراحة التى حصل عليها الفريق مؤخراً.‏

من ناحية أخرى، تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلى مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ملف صفقة محمد فتح الله "كماتشو" مدافع غزل المحلة الذى ارتبط اسمه بالنادى الأحمر خلال الفترة الأخيرة.