شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطبق الـ5 تبديلات فى الممتاز "ب" مع بداية الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، تطبيق قرار العودة لـ5 تغييرات فى دوري الممتاز "ب" بدلا من 3، بداية من الدور الثانى للمسابقة، تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد قبل السفر للكاميرون.. وقرر المجلس الآتي:

-تجديد الثقة في وليد العطار مديرا تنفيذيا للاتحاد

- تكليف خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد بمراجعة كافة العقود المبرمة بين الاتحاد والهيئات الأخرى و عرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الاتحاد.

- تكليف حازم إمام ومحمد بركات عضوي مجلس الإدارة بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد.

- تكليف عامر حسين عضو المجلس بمراجعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها.

- اعتماد خمسة تبديلات لكل فريق في كل مباراة بجميع المسابقات أسوة بالقسم الاول.

- تكليف جمال علام رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية يرافقه اللواء / محمد حلمى مشهور عضو المجلس

-إلغاء المادة الخاصة بقيد الناشئين خارج المحافظات محال ميلادهم من اللائحة المنظمة لهذا العمل.