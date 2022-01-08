شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبى المصرى على شواطئ بورسعيد استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو النادي المصري تدريبات بدنية على شواطئ مدينة بورسعيد صباح اليوم، السبت، وذلك فى إطار استعدادات الفريق البورسعيدى لمواجهة مصر المقاصة فى أولى مبارياته بكأس رابطة الأندية المصرية.

واشتمل مران الفريق، الذى قاده سيف داوود مدرب الفريق فى غياب معين الشعباني المدير الفني للمصري والمقرر عودته خلال أيام بعد انتهاء إجازته فى تونس، على وصلة تدريبات بدنية لرفع اللياقة وأخرى ترفيهية بنزول اللاعبين إلى البحر.

ويخوض المصري مرانه على فترتين حيث تشتمل الفترة الأولى الصباحية على تدريبات لرفع اللياقة البدنية، بينما تشتمل الفترة الثانية المسائية على تدريبات بالكرة وتقسيمة للاعبين.

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قد حضر جانبًا من مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب النادي الاجتماعي.

ويترقب النادي المصري موقف أوستن أموتو لاعب الفريق من العودة الأسبوع المقبل، وذلك بعد سفر اللاعب إلى نيجيريا وغيابه عن التدريبات منذ الثلاثاء الماضي، حيث استأنف الفريق تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً لكأس رابطة الأندية المصرية.