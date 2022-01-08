شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما قال جوزيه لإبراهيم سعيد: لو خدت كارت أحمر هخصملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

من أهم مشاهد وكواليس مباراة الستة الشهيرة بين الأهلى والزمالك التى فاز فيها الأهلى (6_1) ما حدث خلال اللقاء، حينما استدعى مانويل جوزيه المدير الفنى للأهلى آنذاك خالد بيبو مهاجم الفريق وقتها عقب الهدف الثالث للأهلي.

وقال جوزيه لـ خالد بيبو، "روح قول لإبراهيم سعيد كفاية دلع.. الماتش لسة شغال وبلاش مشاكل مع اللعيّبة، لو خدت كارت أحمر هخصم منك مبلغ هيزعلك".

وحصل إبراهيم سعيد على بطاقتين صفراوتين إحداهما بعد خلعه القميص فور إحرازه الهدف، والثانية تحولت إلى حمراء بنهاية المباراة بعد مشادة مع تامر عبد الحميد نجم الزمالك.