شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبى الأهلى والجهاز الفنى والإدارى قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإدارى للفريق مسحة طبية جديدة صباح اليوم، قبل انطلاق المران الجماعى الذى أقيم ظهر اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين فى ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، قد أكد على ‏تشديد الإجراءات الاحترازية للاعبي الفريق، فى ظل انتشار فيروس كورونا خلال هذا التوقيت ‏في أغلب دول العالم.‏

وقال أبوعبلة، إن المرحلة الحالية تشهد تشديد الإجراءات الاحترازية وإجراء مسحات ‏طبية لبعض اللاعبين؛ للاطمئنان على سلامتهم بعد العودة من فترة الراحة التي منحها الجهاز ‏الفني للاعبين، في ظل توقف النشاط بسبب استعداد المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية ‏المقرر انطلاقها غدا الأحد في الكاميرون.‏

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات للارتباطات المقبلة.

ويقود بيتسو موسيماني، المدير الفني وجهازه المعاون، تدريبات الفريق اليوم السبت عقب ‏عودته إلى القاهرة أمس الجمعة، بعد قضاء فترة الراحة.‏ وأدى لاعبو الأهلي تدريباتهم بفقرة في الجيم ثم استكملوا ‏برنامجهم التدريبي داخل ملعب التتش.