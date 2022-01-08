شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم سايكو كونتيه قبل الانضمام للإسماعيلى فى ميركاتو الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو الإسماعيلى ضم الجامبى سايكو كونتيه مهاجم وهداف فريق السكة الحديد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. جاء ذلك بعدما رحبت اللجنة الفنية التى ضمت حمادة المصرى ومحمود حسن والجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون بضم اللاعب فى ظل قدراته الفنية. ورصد الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى مشاركات اللاعب هذا الموسم مع فريقه، حيث لعب 14 مباراة ” 13 فى دورى الدرجة الثانية ومباراة واحدة فى كأس مصر “، بعدما غاب عن لقاء حدائق الأهرام فى البطولة الأقدم محليًا ونجح اللاعب فى تسجيل 6 أهداف جميعها فى الدورى وذلك على النحو التالى: * يوم 8 أكتوبر 2021 .. سجل هدفًا فى مرمى وادى دجلة * يوم 5 نوفمبر 2021 .. سجل هدفًا فى مرمى المصرية للإتصالات * يوم 10 ديسمبر 2021 .. سجل هدفًا فى مرمى الإنتاج الحربى * يوم 17 ديسمبر 2021 .. سجل هدفين فى مرمى بورتو السويس * يوم 25 ديسمبر 2021 .. سجل هدفًا فى مرمى النصر.