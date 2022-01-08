شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يقود مران الأهلى بعد عودته من رحلتى جنوب أفريقيا و"زنجبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، مران الفريق اليوم، السبت، باستاد التتش بعد عودته من بلاده والتي سافر إليها لقضاء الإجازة التى حصل عليها مؤخراً، كما نشر صورة بصحبة أسرته فى رحلة فى "زنجبار" بتنزانيا قبل أن يعود للقاهرة أمس، الجمعة، ويقود مران اليوم.

ويستعد الأهلى لمباراة الجونة الخميس المقبل فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

من جهته أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى للأهلي، على ‏تشديد الإجراءات الاحترازية للاعبى الفريق، فى ظل انتشار فيروس كورونا خلال هذا التوقيت ‏فى أغلب دول العالم.‏ وقال أبوعبلة، إن المرحلة الحالية تشهد تشديد الإجراءات الاحترازية وإجراء مسحات ‏طبية لبعض اللاعبين؛ للاطمئنان على سلامتهم بعد العودة من فترة الراحة التى منحها الجهاز ‏الفنى للاعبين، فى ظل توقف النشاط بسبب استعداد المنتخب للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا ‏التى تقام فى الكاميرون.‏

ويغيب عن مران الأهلى اللاعبون الدوليون المنضمون إلى منتخبات بلادهم؛ استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تنطلق غدا فى الكاميرون. و يغيب أيضا عن تدريبات الأهلى محمود متولى مدافع الفريق المتواجد حاليا فى قطر للعلاج من الإصابة فى العضلة الأمامية.