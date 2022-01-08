شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج وعسل ومازن هشام يتأهلون لنصف نهائى بطولة هوستن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري "على فرج ومازن هشام" لاعبا وادي دجلة، و"مصطفى عسل" لاعب النادي الأهلي إلى نصف نهائى بطولة هوستن المفتوحة للاسكواش التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 4 إلى 9 يناير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز مازن هشام في مباراة ربع النهائي على مواطنه مروان الشوربجي بنتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 5-11, 4-11, 11-3, 11-7 .

كما فاز مصطفى عسل على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-3, 11-8.

وفاز علي فرج على مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-6, 11-9.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر ينايرالجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الخامس على التوالى والخامس والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

واستقر محمد الشوربجى في المركز الثالث وحل طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع، وتقدم مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى إلى المركز الخامس.