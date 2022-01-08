بعثة منتخب مصر تصل مدينة جاروا الكاميرونية فى الخامسة مساء اليوم

ومن المقرر أن تستمر البعثة فى مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية للمجموعة ، تنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير فى ختام مباريات المجموعة. وكان المنتخب الوطني قد أجرى مسحة إضافية مساء أمس الجمعة لجميع أعضاء البعثة المستمرين في مقر الإقامة والمسافرين ضمن البعثة وجاءت نتائجها سلبية.

واختار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد ابو جبل المصاب بكورونا.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو ، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق ، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

ويترأس جمال علام بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون ومعه اللواء حلمي مشهور لتذليل أي عقبات قد تواجه البعثة في مشوارها المهم ، أضاف رئيس الاتحاد المصري بأن كل طلبات المنتخب بقيادة كيروش مجابة من قبل الاتحاد لتحقيق هذا الهدف، كما أشار إلى أن التواصل سيكون مستمرًا مع كيروش من خلال عضوي مجلس الإدارة حازم إمام ومحمد بركات لسابق خبراتهما الكبيرة في الملاعب.