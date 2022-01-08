شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات لاعبى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو نادى الزمالك على صرف جزء من مستحقات لاعبى فريق كرة السلة، قبل مواجهة الجزيرة، فى المباراة المقرر لها فى السادسة مساء اليوم، السبت، على صالة حسن حلمي، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري السوبر.

وأبلغ مسئولو الزمالك لاعبى كرة السلة بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، على أن يتم صرف باقى المستحقات فى الفترة القادمة، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الفريق، ومواصلة تحقيق الانتصارات.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد مخططا للأحمال ومصطفى محسن مديرا إداريا.

وكان مصطفى كيجو، لاعب نادي الزمالك، تحدث عن طلبه لاتحاد السلة بفسخ التعاقد مع ناديه لعدم حصوله على مستحقاته، مضيفا: "لم نحصل على مستحقاتنا منذ شهر أغسطس الماضي، وحصلنا على وعود بالحصول على المستحقات خلال الـ 3 شهور الماضية ولم تنفذ".

وواصل: "جميع لاعبي الفرق الجماعية في النادي لم تحصل على حقوقها خلال الفترة الماضية، ونواجه أزمات مادية بسبب هذا الأمر".

وأضاف: "لا أمانع في الحصول على جزء من مستحقاتي بشكل مؤقت، ولا أتمنى أن يتقدم لاعبون آخرون في الزمالك بطلب لفسخ تعاقدهم".

وأردف كيجو: "قضيت 14 عاما داخل صفوف نادي الزمالك ومن الصعب تركه، ولكن هناك أزمات مادية بسبب تأخر مستحقاتنا، لا يمكننى الإجابة على سؤال إذا كنت سأنتقل للأهلي أم للاتحاد".

وعن هجوم جماهير الزمالك قال كيجو: "جمهور النادي عاطفي وأقدر هجومهم ولكن الظروف هي من وضعتني في هذا الموقف، تعرضت منهم للسباب بسبب مطالبتي بمستحقاتي، مقدر شعورهم ولكن ممكن نستحمل شهر أو اثنين مش 4، أنا مستمر مع الزمالك حتى نهاية عقدي".