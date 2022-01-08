شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مران الأهلي استعدادا لمواجهة الجونة في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي عبر فيس يبوك مراناً للفريق يُقام حالياً على ملعب التتش بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة أمس، ويتدرب الأهلي استعداداً للإرتباطات المقبلة ويأتي في مقدمتها، مباراة الجونة يوم الخميس المقبل في كأس الرابطة.

من ناحية أخرى، تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلى مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ملف صفقة محمد فتح الله "كماتشو" مدافع غزل المحلة الذى ارتبط اسمه بالنادى الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

ويرغب الأهلي فى إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة، سواء فى يناير الجارىأو الصيف المقبل، ويتفاوض مسئولو القلعة الحمراء مع أكثر من لاعب تمهيداً للتعاقد معهم.

ويُعد كماتشو أحد اللاعبين المُرشحين للانتقال للأهلي، ويناقش مسئولو الأحمر هذه الصفقة ويعقد مسئولو النادى جلسة مع موسيماني لبحث مصير الصفقة.

ويُعد كماتشو أحد أبرز المدافعين في الدوري المصري هذا الموسم، ورحّب اللاعب باللعب للأهلي وطالب إدارة القلعة الحمراء بالتفاوض مع نظيرتها في الغزل لإتمام الصفقة.