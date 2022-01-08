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وزير الرياضة يناقش مع عدد من القيادات مجموعة من الملفات بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت، مجموعة من الملفات مع عدد من قيادات الوزارة بديوان الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء الاستعداد للانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية الجديدة وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

إطلع الوزير علي التجهيزات المتوفرة حتى الآن داخل مبني الوزارة، وأماكن توزيع القيادات وموظفي الوزارة بالمقر  الجديد، وأخر التطورات المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية، إضافة إلي التعرف علي الملف المتعلق بتدريب العاملين علي نظم الإدارة الحديثة والتدريب الرقمي .

 

قام الدكتور أشرف صبحى بجولة داخل أروقة مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية؛ لمتابعة كافة التجهيزات المتوفرة علي مستوي المكاتب الإدارية وتأثيثها استعداداً لانتقال الموظفين لمباشرة أعمالهم بالمقر الجديد خلال الفترة المقبلة.

 

أكد وزير الشباب والرياضة أن العاصمة الإدارية تعد واحدةً من المشروعات القومية الكبري التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثل نقلة حضارية للبلاد في ضوء الجمهورية الجديدة التي دشنها السيد الرئيس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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