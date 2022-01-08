شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ضحك وهزار محمد صلاح فى طائرة بعثة المنتخب .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر صباح اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني، القاهرة، في طريقها إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث يخوض المنتخب أولى مبارياته الثلاثاء المقبل بلقاء المنتخب النيجيري ضمن المجموعة الرابعة.

ورصدت عدسة الكاميرا، فيديو ضحكة من النجم الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعد طلب الصورة مع بعثة المنتخب وهم على متن الطائرة قبل إقلاعها، كما سادت حالة من وصلات من الهزار بين زملاء بعثة المنتخب الوطني قبل التوجه إلى الكاميرون.

وينضم نجوم المنتخب استعدادا للأمم الأفريقية، وأبرزهم اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، ولاعب محمد حجازي، ولاعب مصطفي محمد.

ويرأس البعثة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ويرافقها اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش، و26 لاعبًا بعد انضمام مروان حمدي من القائمة الاحتياطية ومروان داود الذي وقع عليه الاختيار كبديل لمحمد حمدي المصاب، وجاري الانتهاء من اجراءات استبداله لدى الاتحاد الأفريقي.

ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى مدينة جاروا، الساعة الخامسة مساءً، حيث تجرى لأعضائها مسحة طبية فور الوصول وتتوجه مباشرة إلى مقر اقامتها لاستئناف برنامجها استعدادا للمباراة الأولى، ويبدأ الفريق تدريباته هناك اعتبارًا من غد، ومن المقرر أن تستمر البعثة في مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة، تنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى مسحة اضافية مساء أمس الجمعة لجميع أعضاء البعثة المستمرين في مقر الإقامة والمسافرين ضمن البعثة وجاءت نتائجها سلبية.