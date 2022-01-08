شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة عبد القادر .. سموحة يدعم دفاع الأهلي فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد مسئولو النادي الأهلي، حلاً للأزمة الدفاعية التي يعاني منها النادي مؤخرا، بعد طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تدعيم دفاع الفريق بلاعب جديد على الأقل، خاصة مع بداية الموسم الجديد، ليدخل أكثر من لاعب دائرة الترشيحات أبرزهم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي.

وعلم الخليج 365 أن موسيماني استقر على عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار لفيوتشر بشكل نهائي، في الوقت الذي ظهر مقترح خلال الأيام الماضية من جهازه المعاون الذي يتابع اللاعبين المعارين للأندية بعودة أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الذي يٌجيد اللعب في مركز المساك والظهير الأيمن والذي تألق بشكل كبير مع الفريق السكندري هذا الموسم ليدخل حسابات منتخبنا الوطني، ومن ثم الاكتفاء بعودة الثنائي عبد المنعم وبيكهام وعدم التعاقد مع مدافعين من أندية أخرى لوجود قناعة أن لاعبي الأهلي هم الأفضل ولا يوجد لاعب ظهر بشكل قوي يستدعي التعاقد معه في الدوري المصري على مستوى الخط الخلفي، فى الوقت الذى كان الأهلى قد استعاد مهاجمه أحمد عبد القادر بعد فترة إعارة ناجحة فى سموحة.

في الوقت الذي بدأت لجنة التخطيط التفكير في إعارة ميكيسوني لأحد الأندية المحلية أو الخارجية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو بنهاية الموسم الحالي إذا لم يغير اللاعب وجهة نظر المسئولين بالنادي تجاهه، مع فتح المجال لضم لاعب أجنبي جديد بمواصفات خاصة لتقديم الإضافة الفنية للفريق الأحمر في الفترة المقبلة، حال فشل اللاعب الموزمبيقي في إثبات جدارته بارتداء قميص الأهلي.