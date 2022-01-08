شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يتابع تطورات حالة إبراهيم عادل تمهيدًا للحاقه بالمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الدكتور مصطفى المنيرى، طبيب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، تطورات حالة إبراهيم عادل لاعب الفريق الذى أثبتت المسحة التى أجراها إصابته بفيروس كورونا، ما أدى لاستبعاده من رحلة السفر مع منتخب مصر إلى الكاميرون للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

ويحرص المنيرى على متابعة كافة تطورات حالة إبراهيم عادل، خاصة أن اللاعب لم تظهر عليه أعراض الإصابة بفيرس كورونا، ومن المنتظر أن يخضع لمسحة إضافية مساء اليوم، على أن يخضع لمسحة أخرى بعدها لتكون الأمور أكثر وضوحًا وتحديد موعد السفر إلى الكاميرون بعدها والانضمام لصفوف الفراعنة.

وجاءت إصابة إبراهيم عادل بفيرس كورونا، بعدما شارك اللاعب مع بيراميدز فى المباراة الودية التى أقيمت مساء الأربعاء الماضى أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، وشارك اللاعب فى المباراة بشكل طبيعى.

واعتاد الجهاز الطبى لبيراميدز على إجراء مسحة طبية للفريق عقب كل مباراة، وأظهرت نتيجة المسحة التى خضع لها إبراهيم عادل إصابته بفيرس كورونا، وهى نفس النتيجة التى ظهرت فى مسحة المنتخب، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى لعزله بعيدًا عن باقى اللاعبين.

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم فى طريقها إلى الكاميرون لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون.

وتستمر بطولة الأمم الأفريقية حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا حيث يلعب المنتخب القومى المصرى ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.