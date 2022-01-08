مستند.. كاف يخطر الاتحادات بموعد ونظام قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

أرسل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطاباً رسمياً صباح اليوم 8 يناير، لكل الإتحادات الوطنية الأفريقية يخطرهم فيه بنظام ومواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار نسخة عام 2023.

وقال سامسون ادامو رئيس قطاع المسابقات في كاف عبر خطابه للإتحادات الوطنية أن موعد ‏سحب قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية، كوت ديفوار 2023 تحدد يوم 21 يناير الجاري في فندق كريستال دوالا.

ونجح "الخليج 365" في الحصول على المستندات الرسمية من مصدر في الكاف حول موعد ونظام قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ومن المقرر أن تلعب الجولة التمهيدية بنظام خروج المغلوب من مباريات الذهاب والإياب وتشمل مشاركة الفرق الأقل تصنيفًا وفقًا لآخر تصنيف صادر من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، علي أن يتأهل الفائزون من هذه الجولة إلى التصفيات النهائية في مرحلة المجموعات، وتتكون من 48 فريق يتم تقسيمهم علي 12 مجموعة ويتأهل أول وثاني من كل مجموعة ليتأهل 24 فريق إلي كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

يذكر أن المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الذي إنعقد عصر الأمس، في دوالا قد اعتمد ميعاد ونظام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، وكذلك حدد 22 يناير موعداً لجولة الحسم والدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.