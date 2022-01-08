مران الأهلي استعدادا لكأس الرابطة.. موسيماني يقود التدريبات.. ومسحة طبية للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ٢٤ ساعة.

وقاد بيتسو موسيماني المدير الفني وجهازه المعاون، تدريبات الفريق اليوم عقب ‏عودته إلى القاهرة أمس الجمعة، بعد قضاء أجازته. ‏

وعقد بيتسو موسيماني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة والمواجهات التي يخوضها الفريق.

وبدأ مران الأهلي بفقرة في "الجيم" ثم استكمل اللاعبون ‏برنامجهم التدريبي داخل ملعب التتش.

ويخوض الأهلي تدريباته؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من المنافسات.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري للفريق مسحة طبية جديدة صباح اليوم، قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أكد على ‏تشديد الإجراءات الاحترازية للاعبي الفريق، في ظل انتشار فيروس كورونا خلال هذا التوقيت ‏في أغلب دول العالم.‏

وقال أبوعبلة إن المرحلة الحالية تشهد تشديد الإجراءات الاحترازية وإجراء مسحات ‏طبية لبعض اللاعبين؛ للاطمئنان على سلامتهم بعد العودة من فترة الراحة التي منحها الجهاز ‏الفني للاعبين، في ظل توقف النشاط بسبب استعداد المنتخب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا ‏التي تقام في الكاميرون.‏

ويغيب عن مران الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى منتخبات بلادهم؛ استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق غدا في الكاميرون.

ويغيب أيضا عن تدريبات الأهلي محمود متولي مدافع الفريق المتواجد حاليا في قطر للعلاج من الإصابة في العضلة الأمامية.