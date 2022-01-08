لغة الأرقام.. صلاح يقود التشكيل الأغلى لكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تقترب انطلاق كأس الأمم الأفريقية، التي تستضفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 المقبل.

ويشارك في كأس الأمم الأفريقية مجموعة من اللاعبين المحترفين في أكبر أندية الدوريات الأوروبية، ويرصد يلا كورة تشكيلة مكون من الـ11 لاعب الأغلى في البطولة من حيث القيمة التسويقية.

وشهدت تشكيلة الأغلى وجود أربعة لاعبين من منتخب السنغال، ولاعيبان من منتخب المغرب، وجاء على رأس التشكيلة محمد صلاح الأغلى في أفريقيا والبطولة.

وجاء تشكيل الأغلى كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي، السنغال، 32 مليون يورو)

الدفاع: عبدو ديالو (باريس سان جيرمان، السنغال، 25 مليون يورو)، خاليدو كوليبالي (نابولي، السنغال 45 مليون يورو)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن، بوركينا فاسو، 40 مليون يورو)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان، المغرب، 70 مليون يورو)

الوسط: ويلفريد نديدي (ليستر سيتي، نيجيريا، 60 مليون يورو)، فرانك كيسييه (ميلان، كوت ديفوار، 48 مليون يورو)، توماس بارتي (آرسنال، غانا، 40 مليون يورو).

الهجوم: ساديو ماني (ليفربول، السنغال، 80 مليون يورو)، يوسف النصيري (إشبيلية، المغرب، 40 مليون يورو)، محمد صلاح (ليفربول، مصر، 100 مليون يورو).

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية مع كل من نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي من المقرر لها أن تقام يوم 11 يناير الجاري.