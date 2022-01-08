أول تحرك من الزمالك بعد إنذار بنشرقي وأوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحرك نادي الزمالك سريعاً لاحتواء أزمة الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم بسبب مستحقاتهما المالية.

وقال مصدر لمصراوي في وقت سابق إن الثنائي أرسلاً إنذاراً للزمالك بسبب عدم حصول الثنائي على مستحقاتهما لمدة 7 أشهر .

ووفقاً لمصدر أخر في الزمالك فإن مرتضى منصور رئيس النادي وجه إدارة الكرة بحل المشكلة وبالفعل تم التواصل مع الثنائي لحل الأزمة سريعاً والاتفاق على صرف جزء من المستحقات خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته فإن ما أرسله الثنائي المغربي هو أخر الخطوات لحل الأزمة ودياً حيث الخطوة القادمة إجراءات بخصوص فسخ التعاقد .

وتمنح لائحة اتحاد الكرة الحق لأى لاعب في فسخ عقده مع ناديه من طرف واحد فى حال عدم الحصول على مستحقاته لمدة شهرين بعد إخطاره ثم إنذاره.

ويسعى الزمالك لتجديد عقد بنشرقي الذي يحق له التوقع لأي نادي في فترة الانتقالات الحالية دون الرجوع لناديه فيما يتمسك اللاعب بوضع شرط جزائي بفسخ تعاقده مع الأبيض يبلغ قيمته مليون دولار على أن يتم تفعيل هذا البند بداية من أول موسم في العقد الجديد.

وزعمت تقارير مغربية الأسبوع الماضي أن أشرف بنشرقي لاعب الزمالك تلقى عرضا رسميا من أحد الأندية القطرية الراغبة في التعاقد مع الدولي المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "هيسبريس" المغربية، أن وكيل أعمال بنشرقي تلقى اتصالات رسمية من أحد الأندية القطرية الكبيرة ، خاصة أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق مع إدارة الزمالك لتمديد مقام اللاعب، وذلك بسبب عدم الاتفاق على الشرط الجزائي.