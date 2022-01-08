الامارات | أول تعليق من التونسي المجبري على حادثة خنقه من الجزائري بن عيادة بكأس العرب (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من التونسي المجبري على حادثة خنقه من الجزائري بن عيادة بكأس العرب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج حنبعل المجبري نجم المنتخب التونسي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن صمته وتحدث عن واقعة اشتباكه مع لاعب المنتخب الجزائري حسين بن عيادة خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر وتوج بلقبها الجزائريون بعد الفوز بهدفين نظيفين.

وقال المجبري في تصريحات تلفزيونية إنه تجاوز ما حدث في تلك المباراة عندما وضع بن عيادة يده على عنقه وتحولت الواقعة إلى مادة للسخرية بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً أن مشهد الخنق انتشر حتى أن ممثل جزائري احتفل باللقب مع بن عيادة بالطريقة نفسها التي أمسك بها الأخير عنق المجبري.

وأوضح المجبري: "لقد حدث ما حدث فوق أرضية الميدان، ولقد جاء بعدها وأعتذر لي واعتذرت منه، والحادثة أصبحت من الماضي وقد نلتقي مجددا خلال الكان.. الجزائريون إخوتنا ولدي العديد من الأصدقاء الجزائريين، والعلاقة بين الجزائريين والتونسيين لا يمكن وصفها”.

ويعتبر المنتخبان الجزائري والتونسي بين أبرز المرشحين للفوز باللقب في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في الكاميرون غدا الأحد، وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

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