شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط للكرة بالأهلى تبحث مع موسميانى ملف صفقة كماتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلى مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ملف صفقة محمد فتح الله "كماتشو" مدافع غزل المحلة الذى ارتبط اسمه بالنادى الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

ويرغب الأهلي فى إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة، سواء فى يناير الجارىأو الصيف المقبل، ويتفاوض مسئولو القلعة الحمراء مع أكثر من لاعب تمهيداً للتعاقد معهم.

ويُعد كماتشو أحد اللاعبين المُرشحين للانتقال للأهلي، ويناقش مسئولو الأحمر هذه الصفقة ويعقد مسئولو النادى جلسة مع موسيماني لبحث مصير الصفقة.

ويُعد كماتشو أحد أبرز المدافعين في الدوري المصري هذا الموسم، ورحّب اللاعب باللعب للأهلي وطالب إدارة القلعة الحمراء بالتفاوض مع نظيرتها في الغزل لإتمام الصفقة.