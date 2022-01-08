شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تحدد أول مارس لانطلاق المرحلة الثانية لعمومى السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل لانطلاق المرحلة الثانية لدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2021 / 2022 .

ويشارك فى المرحلة الثانية لدورى السيدات 6 فرق هم كل من، الأهلى والزمالك والطيران و الجزيرة وسبورتنج والشمس، لخوض دورى من دورين يتأهل منهم 4 فرق للمرحلة النهائية لتحديد البطل.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 يناير المقبل موعدًا لانطلاق المرحلة الثانية من دورى المحترفين لتحديد البطل بدلاً من يوم 10 فبراير، نظرًا لتأجيل بطولة أمم أفريقيا للكبار لأجل غير مسمى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلى لفريق سموحة والزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش.

أما الجولة الثانية فتشهد مواجهات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع البنك الأهلى وسموحة مع الأهلى.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرًا إلى أنه يقام على 3 مراحل.