الامارات | أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ يشارك في مباراة بـ "البوندسليغا"

شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ يشارك في مباراة بـ "البوندسليغا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات اللاعب بول فانر الذي احتفل ببلوغه السادسة عشرة من العمر في 23 ديسمبر الماضي، أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة بدخوله بديلاً أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.

وحل فانر بدلاً من مالك تيلمان (19 عاماً) في الدقيقة 75 من المباراة الافتتاحية للمرحلة الثامنة عشرة.

وبعمر 16 عاماً و11 يوماً، حطم فانر الرقم القياسي لجمال موسيالا الذي خاض أولى مبارياته مع بايرن في عمر 17 عاماً و115 يوماً.

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