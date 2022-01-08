بعد إصابات كورونا.. المنتخب يستدعي لاعب جديد.. ويُعين مدرب حراس مرمى خلفا للحضري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قرر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، استدعاء مروان داوود، لاعب إنبي للانضمام للمعسكر، لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون.

كما قرر كيروش استدعاء طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي للسفر مع بعثة المنتخب المتجهة إلى الكاميرون للقيام بمهمة تدريب حراس المرمى أثناء البطولة بعد الحصول على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام.

كما قرر الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى الكاميرون، على أن ينضم عصام الحضري، مدرب الحراس، والحارس محمد أبو جبل إلى البعثة هناك بعد شفائهما من فيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، أعلن بيانا بالحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية تضمن الآتي:

⁃ ايجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.

⁃ ايجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.

⁃ إيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق، اضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم.

⁃ استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته

⁃ استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين ( مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي ) للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت النتائج كالتالي:

⁃ تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم اجراء الآشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.

⁃ ايجابية مسحة ابراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم.

وكانت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد كلفت شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا ، حيث تم انهاء كافة الاجراءات اللازمة لسفرهما.