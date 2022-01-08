شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى كلمة السر فى خلافة طارق سليمان للحضرى بالمنتخب بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو منتخب مصر رسمياً إجراءات سفر طارق سليمان، مدرب حراس المنتخب الأولمبى، إلى الكاميرون مع منتخب الفراعنة صباح اليوم، بعدما كشفت نتائج المسحات الطبية التى أجراها المنتخب الوطني استعدادا للسفر إلى الكاميرون للمشاركة فى نهائيات البطولة الأفريقية إيجابية مسحتى عصام الحضرى مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما مع البعثة، ليتم اختيار طارق سليمان لتولى مهمة تدريب الحراس بدلاً من الحضرى.

وكشف مصدر لليوم السابع أن اختيار طارق سليمان مدرب حراس المنتخب الأولمبي لخلافة الحضرى جاء بالإجماع من قبل أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب، نظراً لما يمتلكه من خبرات كبيرة، سواء مع الأندية أو المنتخبات، كما أنه أشرف على تدريب محمد الشناوى حارس الفراعنة الأول فى العديد من السنوات خلال توليه مسئولية حراسة مرمى الأهلي، في الوقت الذى بارك محمد الشناوى الاختيار بعد إطلاعه على الاختيار من قبل الجهاز الفني.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو ، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق ، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

ويترأس جمال علام بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون ومعه اللواء حلمي مشهور لتذليل أي عقبات قد تواجه البعثة في مشوارها المهم ، أضاف رئيس الاتحاد المصري بأن كل طلبات المنتخب بقيادة كيروش مجابة من قبل الاتحاد لتحقيق هذا الهدف، كما أشار إلى أن التواصل سيكون مستمرًا مع كيروش من خلال عضوي مجلس الإدارة حازم إمام ومحمد بركات لسابق خبراتهما الكبيرة في الملاعب.