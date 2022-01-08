شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا تحسم موعد سفر الحضرى وأبو جبل إلى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، وعصام الحضرى مدرب الحراس، لمسحة كورونا غدا، الأحد، بفندق إقامة منتخب مصر بعد عزلهما عقب التأكد من إصابتهما بفيروس كورونا. وفى حال استمرار إيجابية المسحة سيستمر الثنائى فى العزل الصحى، أما فى حال تحول المسحة إلى سلبية سيطير الثنائى إلى الكاميرون الاثنين المقبل للحاق ببعثة الفراعنة هناك.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو ، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق ، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

ويترأس جمال علام بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون ومعه اللواء حلمي مشهور لتذليل أي عقبات قد تواجه البعثة في مشوارها المهم ، أضاف رئيس الاتحاد المصري بأن كل طلبات المنتخب بقيادة كيروش مجابة من قبل الاتحاد لتحقيق هذا الهدف، كما أشار إلى أن التواصل سيكون مستمرًا مع كيروش من خلال عضوي مجلس الإدارة حازم إمام ومحمد بركات لسابق خبراتهما الكبيرة في الملاعب.