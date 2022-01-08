شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد صلاح يتوج بجائرة أفضل لاعب فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 8 يناير 2019، أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تتويج محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018، وقام بتسليمه النجم جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، وتفوق محمد صلاح فى سباق التتويج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا على السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزي، والجابونى أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى.

حصد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى جائزة جديدة تضاف إلى سلسلة الجوائز الفردية التى حصل عليها منذ انضمامه لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

ويستعد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الافريقية بالكاميرون بعد أيام قليلة ، وتفوق الفرعون المصرى تسويقياً على 14 منتخباً من

المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 التي ستنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً.

ويعد محمد صلاح أغلى لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية بقيمة 100 مليون يورو بفارق كبير عن أقرب منافسيه من نجوم المنتخبات المشاركة في الكان.

ويتأهب 24 منتخبا إفريقيا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأفريقيةفى نسختها 33 المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير من عام 2022،وذلك بعدما تأجلت لمدة عام كامل بسبب تداعيات فيروس كورونا.