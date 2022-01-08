شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال.. محمد شريف "المهاجم المخيف" وتخصص إحراز أهداف بالفطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض محمد شريف مهاجم الأهلي ومنتخب مصر تفسه بقوة على الساحة الكروية في آخر 3 مواسم بدءا من تألقه مع إنبي وبعدها الأهلي ليصبح هداف الدوري في الموسم الماضي، ويواصل تألقه مع منتخب مصر في المباريات التي خاضها خاصة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا أو كأس العالم للأندية.

يمتاز محمد شريف بأنه يجيد استغلال أنصاف الفرص والتسجيل من وضعيات صعبة، حيث أصبح هدافا بالفطرة يجيد التعامل مع الكرة أمام مرمى الفرق المنافسة.

ونستعرض أبرز المعلومات عن محمد شريف:

الأسم محمد شريف

السن 24 عام

النادى الأهلي

المركز مهاجم

الأندية إنبي – الأهلي – وادي دجلة

البطولات 6

القيمة التسويقية 2.5 مليون يورو

الحالة الاجتماعية متزوج

الأولاد 1

عدد الأهداف 56 هدفا

المثل الأعلى عماد متعب