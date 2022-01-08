شكرا لقرائتكم خبر عن الإغراءات الخليجية تهدد مفاوضات الأهلي مع بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي النادي فتحوا خط مفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك، من أجل التعاقد معه والحصول على توقيعه و الانضمام للأهلي في صفقة انتقال حر بدءا من موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض والتوقيع لأي نادي في فترة السماح بدءا من يناير الجاري وحتى انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن الأهلي يحاول معرفة طلبات بن شرقي المالية من أجل إغرائه بالانضمام للقلعة الحمراء، في ظل رفض اللاعب توقيع عقد جديد مع الزمالك وتمسكه بخوض مغامرة جديدة بعيدا عن ميت عقبة، في ظل معاناته من وجود أزمة في دفع مستحقاته المالية بانتظام طوال مدة عقده مع القلعة البيضاء.

وشدد المصدر على أن أهم العقبات التي تواجه مسئولو الأهلي في مفاوضاتهم مع بن شرقي هي الإغراءات الخليجية التي تعرض على اللاعب والتي تفوق السقف المالي المحدد من مسئولي القلعة الحمراء للتفاوض مع ي لاعب أجنبي.

وتلقى بن شرقي مفاوضات مع أندية إماراتية وقطرية أبرزها نادي الدحيل الذي يلعب له التونسي فرجاني ساسي حاليا، والذي رحل عن الزمالك بعد رفض تجديد عقده من أجل الحصول على راتب سنوي بقيمة 3 ملايين دولار ضعف ما كان يتقاضاه في القلعة البيضاء.