بعثة منتخب مصر تطير إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تغادر بعثة منتخب مصر القاهرة في الحادية عشر صباح اليوم السبت، في طريقها إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتبدأ منافسات بالنسبة للمنتخب الوطني، يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة المنتخب النيجيري ضمن المجموعة الرابعة.

ويرأس البعثة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ويرافقه اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش.

وتضم البعثة 26 لاعبًا بعد انضمام مروان حمدي من القائمة الاحتياطية ومروان داوود الذي وقع عليه الاختيار كبديل لمحمد حمدي المصاب، وجاري الانتهاء من إجراءات استبداله لدى الاتحاد الأفريقي.

ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى مدينة جاروا حوالي الساعة الخامسة مساءً حيث تجرى لأعضائها مسحة طبية فور الوصول وتتوجه مباشرة إلى مقر اقامتها لاستئناف برنامجها استعدادا للمباراة الأولى.

ويبدأ منتخب مصر تدريباته هناك اعتبارًا من غد الأحد، ومن المقرر أن تستمر البعثة في مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة، تنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى مسحة اضافية مساء أمس الجمعة، لجميع أعضاء البعثة المستمرين في مقر الإقامة والمسافرين ضمن البعثة وجاءت نتائجها سلبية.