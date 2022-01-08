تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات السبت الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

سيكون عشاق كرة القدم، على موعد مع العديد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية المختلفة، اليوم السبت.

ويلعب الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، أمام فالنسيا وغرناطة على الترتيب، في الدوري الإسباني.

كما تقام مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أبرز مواجهات اليوم في بطولة الدوري الإسباني

3:00.. ليفانتي ومايوركا.. القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

5:15.. ريال سوسيداد وسيلتا فيجو.. القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

7:30.. غرناطة وبرشلونة.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

10:00.. ريال مدريد وفالنسيا.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

أبرز مواجهات اليوم في بطولة الدوري الفرنسي

10:00.. لانس ورين.

أبرز مواجهات اليوم في بطولة الدوري الألماني

4:30.. باير ليفركوزن ويونيون برلين.

4:30.. لايبزيج وماينز.

7:30.. أينتراخت فرانكفورت وبروسيا دورتموند.

أبرز مواجهات اليوم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

5:00.. ليستر سيتي وواتفورد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت 7HD

7:30.. تشيلسي وتشيسترفيلد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2