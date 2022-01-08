شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة فرصة ذهبية لياسر إبراهيم لاقتحام التشكيل الأساسى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في استعادة مستواه المعهود والعودة للتألق رفقة الفريق الأحمر بعدما شهد نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي تراجع حاد في مستوى اللاعب، وارتكابه العديد من الأخطاء التي كلفت فريقه استقبال الأهداف، وكانت سببا أساسيا في ابتعاده عن المشاركة بشكل أكبر مع الأهلي طوال الفترة السابقة.

ويحاول ياسر إبراهيم، استعادة بريقه مع الأهلي وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها طوال الفترة الماضية، لاسيما مع وجود مشاكل في دفاع الأهلي الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بعودة محمد عبد المنعم وقطع إعارته مع نادي فيوتشر، لحل المشاكل الدفاعية التي تواجه دفاع الأهلي خاصة في التعامل مع الكرات العرضية والثابتة، والمساحات الموجودة بين قلبي الدفاع.

واجمالا شارك ياسر إبراهيم مع الأهلى في 83 مباراة بكل البطولات باجمالى 6475 دقيقة لعب ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا آخر وتلقى 10 كروت صفراء، وحصد مع الأهلى على بطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لدوري الأبطال الأفريقى ومثلهم للسوبر الأفريقى بجانب بطولة لكأس مصر والسوبر المحلى، بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية.