شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تتحفظ على مستوى ميكيسوني مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على مستوى الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق الأحمر، وترى أن إمكانياته لا ترتقي لمستوى اللعب في الفريق الأحمر، حيث لم يقدم اللاعب المستويات التي تؤهله لتقديم الإضافة الفنية للأهلي منذ التعاقد معه بداية الموسم الحالي، على عكس الجنوب إفريقي بيرسي تاو، والذي يقدم مستويات قوية وينافس على صدارة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف.

وترى لجنة التخطيط بالأهلي، أن مستوى لويس ميكيسوني أقل من طموحات مسئولي الأهلي وجماهيره، وأن مستوى اللاعب أقل من لاعبين في الأهلي لا يحصلون على الفرصة تحت قيادة بيتسو موسيماني مثل محمود كهربا وطاهر طاهر وأحمد عبد القادر وعمار حمدي، وتتحفظ على اللاعب بداعي أنه لم يقدم ما يشفع له أن يتم قيده في قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي.

وبدأت لجنة التخطيط التفكير في إعارة ميكيسوني لأحد الأندية المحلية أو الخارجية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو بنهاية الموسم الحالي إذا لم يغير اللاعب وجهة نظر المسئولين بالنادي تجاهه، مع فتح المجال لضم لاعب أجنبي جديد بمواصفات خاصة لتقديم الإضافة الفنية للفريق الأحمر في الفترة القادمة، حال فشل اللاعب الموزمبيقي في إثبات جدارته بارتداء قميص الأهلي