شكرا لقرائتكم خبر عن شجع بلدك ..منتخب مصر يسافر اليوم للكاميرون ببعثة 25 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش رحلته، نحو التتويج بالنجمة الثامنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تقام في الكاميرون في الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل ، حيث تطير بعثة المنتخب في الحادية عشر صباح اليوم السبت لمنح اللاعبين راحة يراها الجهاز الفني مطلوبة، واستثمارًا للموافقة التي حصل عليها الى تحاد الكرة من الكاف على تأجيل وصول الفريق إلى مدينة جاروا الكاميرونية لمدة يوم إضافي.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو ، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق ، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

يترأس جمال علام بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون يوم السبت المقبل ومعه اللواء حلمي مشهور لتذليل أي عقبات قد تواجه البعثة في مشوارها المهم ، أضاف رئيس الاتحاد المصري بأن كل طلبات المنتخب بقيادة كيروش مجابة من قبل الاتحاد لتحقيق هذا الهدف، كما أشار إلى أن التواصل سيكون مستمرًا مع كيروش من خلال عضوي مجلس الإدارة حازم إمام ومحمد بركات لسابق خبراتهما الكبيرة في الملاعب.

اختار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي.