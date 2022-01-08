تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم السبت 8 يناير 2022، العديد من المباريات في مختلف الدوريات العربية والأوروبية، بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد.



يسعى فريق برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لإقتحام المربع الذهبي في الدوري الإسباني، حين يلاقي غرناطة في الجولة 20.

وتنطلق المباراة في تمام 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث منافسات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس.

يصطدم فريق ريال مدريد بنظيره فالنسيا في قمة الجولة 20 من الدوري الإسباني، مساء يوم السبت.

وتنطلق المباراة في 11.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.00 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث منافسات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس.

يستضيف فريق اينتراخت فرانكفورت نظيره بروسيا دورتموند في الجولة الـ18 من منافسات الدوري الألماني.

وتنطلق المباراة في تمام 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث منافسات الدوري الألماني عبر قناة بي إن سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية.

يلتقي فريق النصر بنظيره ضمك ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم السبت 8 يناير/ كانون ثان.

وتنطلق المباراة في 3.50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4.50 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة SSC السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية على الهواء مباشرة.

يواجه فريق الشباب نظيره أبها ضمن الجولة ذاتها من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في 6.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.00 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة SSC السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية على الهواء مباشرة.

يستقبل فريق سريع غليزان نظيره وفاق سطيف ضمن مباريات الجولة 12 من منافسات الدوري الجزائري.

وتنطلق المباراة في 4.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5:30 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الجزائرية السادسة على الهواء مباشرة.

في قمة منتظرة، يواجه فريق العين نظيره الشارقة في الجولة 13 من الدوري الإماراتي.

وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية على الهواء.

يواجه فريق تشيلسي نظيره تشيسترفيلد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس، beIN Sports 2 HD Premium.