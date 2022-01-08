شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال.. مهند لاشين "رمانة ميزان الفراعنة الباحث عن الظهور الأول " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مهند لاشين لاعب خط وسط منتخب مصر ونادى طلائع الجيش لتسجيل ظهوره الاول مع الفراعنة بكأس الامم الافريقية بالكاميرون 2022 ، بعد أن نال اللاعب إعجاب البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى.

مهند لاشين كان دائما محور اهتمامات كبار الأندية فى الدوري العام، خاصة الاهلى و الزمالك، حيث ترددت الكثير من الأنباء فى عدة مرات عن وجود اهتمامات كبيرة من أندية القمة لضم اللاعب، خاصة أنه يتمتع بالقدرات الفنية اللازمة التى يحتاجها القطبين.

صاحب الـ 25 عاماً بدأ مسيرته الكروية فى الأسيوطي سابقاً وبيراميدز حالياً، حيث بزغ نجمه وتألق فى وسط الملعب وجذب الأنظار، ثم رحل فى موسم 2018/2019، لينضم إلى طلائع الجيش بحثاً عن فرصة للمشاركة.

وشارك لاشين مع بيراميدز في 43 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين، بينما شارك مع الطلائع في 66 مباراة سجل هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق.

الأسم : مهند لاشين

السن : 26 سنة

النادى: طلائع الجيش

المركز : لاعب خط وسط

الأندية التي لعب لها: الاسماعيلى – الاسيوطى سبورت – بيراميدز- طلائع الجيش

البطولات : السوبر المحلى

القيمة السوقية : 500 ألف يورو

الحالة الاجتماعية : متزوج

الأولاد : لديه بنت اسمها داليدا

المثل الأعلى : حسام غالى وحسنى عبد ربه

الأهداف : سجل هدف وصنع أخر في 66 مباراة مع الطلائع.